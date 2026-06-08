シュワーバーが3打数無安打→OPS.937で一歩後退【MLB】エンゼルス 13ー5 ドジャース（日本時間8日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、4打数2安打の活躍で2試合連続のマルチ安打をマークした。OPSは.939となり、試合を終えた段階でナ・リーグ1位に浮上。「ついに」「これで不調と言われる謎」とファンに衝撃が走っている。前日の同戦では