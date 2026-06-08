名作アニメの空気感をまとった、全編手描きアニメスタイルの新作アドベンチャーゲームが登場します。アドベンチャーゲーム「Vivarium」（ビバリウム）が、2027年にXboxおよびPC向けに全世界同時発売されることが発表されました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】本作は、米ニューヨークを拠点とするStudio Meadowflowerが開発し、Serenity Forgeがパブリッシングを担当する作品です。6月8日に配信された「Xbo