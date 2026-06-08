CHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「SFCがLiteとPlusに分離！次はファーストクラスも2極化⁉️」を公開した。動画では、2028年から始まるANAのスーパーフライヤーズカード（SFC）制度の改定を皮切りに、国内線ファーストクラスでもサービスの2極化が進むのではないかという独自の見解を語っている。 2028年度から、SFCは年間決済額300万円を境に「PLUS」と「LI