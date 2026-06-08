カシオ計算機は、G-SHOCKのG-LIDEシリーズより、SURFRIDER FOUNDATION JAPANとのコラボレーションモデル『GBX-100SFJ-1JR』を6月に発売することを発表した。価格は2万9700円（税込）。 （関連：【画像】ソリッドブラック仕上げの渋いカラーリングが特徴） 本製品は、世界のトップサーファーをはじめとするエクストリーム系スポーツをサポートしているG-SHOCKと、海を愛する