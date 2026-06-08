人生を変えたい。そう思ったことはないだろうか。今のままでは物足りない。もっと成長したい。けれど現実には、何から手をつければいいのかわからない。いきなり大きな挑戦なんてできないし、失敗も怖い。結局、何も変えられないまま時間だけが過ぎていく。しかし815社・17万3000人の働き方を分析してきた専門家・越川慎司氏は、日々の習慣を変えることで周囲の信頼を得て、人生を変えるチャンスを得ることが可能だと言う。たとえ