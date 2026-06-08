今季から台湾プロ野球の審判員に…木内九二生さんが体感する“日台の違い”2026年シーズンから台湾プロ野球（CPBL）で審判員を務めている木内九二生さん。日本球界で28年間ジャッジを続け、定年まで1年を残して海を渡った59歳の挑戦は、台湾球界でも大きな注目を集めている。山梨・日本大学明誠高、拓大を経て、社会人野球の大昭和製紙北海道で3年間プレー。その後、アマチュア審判を経験し、1998年にセントラル・リーグ審判部