YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が、「【リニューアル・再開発完了】寅さんと構内踏切の下町駅、柴又はどんな駅！？■駅攻略78」と題した動画を公開した。元駅員（現SE）のa0氏とナレーションのnonkyuru氏が、映画『男はつらいよ』の主人公・寅さんゆかりの地であり、都内では希少となった「構内踏切」が残る京成金町線の柴又駅の魅力を解説している。 動画は、京成本線の京成高砂駅から京成金町線に乗