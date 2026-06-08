YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が、「【わんぱく相撲】第29回わんぱく相撲なすのがはら場所｜小学2・3年生男女の熱戦！成長を感じる取り組みへいいトコ撮り」と題した動画を公開した。第29回を迎えた「わんぱく相撲なすのがはら場所」における、小学2・3年生男女の白熱した取り組みと表彰式の模様をまとめている。 動画は、小学2・3年生の部の取り組みからスタートする。行司の掛け声とともに、小さな力士たち