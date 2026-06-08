【XBOX Games Showcase 2026】 6月8日2時～ 配信 Microsoftは、配信番組「XBOX Games Showcase 2026」を6月8日2時より配信した。 XBOX Series X|SやPCなどでリリースされる今後のタイトル情報を発信する「XBOX Games Showcase」。今回の配信では「GEARS OF WAR: E-DAY」の発売日が10月6日に決定したほか、「メトロ」シリーズの最新作「METRO 2039」が発表。初代「Xbox