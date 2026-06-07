フリードマン氏が試合前に投稿していた山本由伸の姿【MLB】ドジャース 9ー2 エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）無駄のない洗練された動きに米識者が心を奪われたようだ。エンゼルス打線を圧倒する投球で6勝目を飾る数時間前、試合開始を待つドジャースタジアムで山本由伸投手が見せていた“準備”に、“ピッチング・ニンジャ”の愛称で知られる投球分析家のロブ・フリードマン氏が注目した。山本は6日（日本時間7日）、