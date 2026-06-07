本拠地エンゼルス戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数2安打2打点1四球で9-2の勝利に貢献した。11号2ランが生まれる約20分前、第1打席に内野安打を放った後の珍しいアクションに、ファンの視線が集まった。初回の第1打席。エンゼルス先発コハノウィッツと対峙した大谷は、カウント2-2から外角へのシンカーをひっかけた。打球は高くバウンド。二塁