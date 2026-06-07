街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、こだわりのキャベツを使ったお好み焼きと塩焼きそばが人気を集める、大阪市西成区のお好み焼き店を取材しました。 ©ABCテレビ 地下鉄四つ橋線・花園町駅の2番出口から歩いておよそ3分。鉄板つきのテーブルと座敷合わせて6卓のお店「お好み焼き でん」は、今年で創業20年になります。 ©ABC