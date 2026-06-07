香川県立亀鶴公園のハナショウブ 香川県立亀鶴公園(さぬき市)で、ハナショウブが見頃を迎えています。 県立亀鶴公園の宮池の周辺には、紫や白、黄色、ピンクなどのハナショウブが約1万5000株植えられています。さぬき市によると、6月4日時点で4分咲きで、エリアによって咲き方にばらつきがあるということです。 毎年この時期に合わせて地元物産バザーやキッチンカーが出店する「長尾ショウブまつり」が開か