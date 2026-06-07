ドジャースが初回に猛攻【MLB】ドジャース ー エンゼルス（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場。初回にはチームの猛攻により、第1打席を終えた19分後に2度打席が回る珍事が起こった。初回の第1打席は相手先発コハノビッツと対戦し、二塁への内野安打で出塁。その後はパヘスの2ランで生還した。以降もドジャース打線が繋がり、第2打席が回