マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）映画『デッドプール＆ウルヴァリン』は、2024年に世界的大ヒットを記録したものの、現時点で続編が発表されておらず、主人公ふたりの再登場についても不明。もっとも、カサンドラ・ノヴァ役を演じたエマ・コリンにはスピンオフのアイデアがあるようだ。 カサンドラ・ノヴァは本作の主要ヴィランとして登場した強力なテレパスで、原作コミックでは、X-MENの創設者