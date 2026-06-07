お笑いコンビ「アンタッチャブル」の柴田英嗣（50）が6日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。相方・山崎弘也（50）の意外な若手時代について語った。結成10年目に「M-1グランプリ2004」で優勝し、人気者となった2人。かまいたち・濱家隆一から「アンタッチャブルさんって両方“陽”の珍しいコンビ」と言われ、結成当初を回想した。高田純次を目指してお笑いの道に進んだという柴田。「