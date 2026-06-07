開催：2026.6.7 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 6 - 3 [パイレーツ] MLBの試合が7日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとパイレーツが対戦した。 ブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダー、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。 1回裏、4番 オジー・アルビーズ 初球を打