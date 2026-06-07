球団発表ドジャースは6日（日本時間7日）、タイラー・グラスノー投手を60日間の負傷者リストへ移行したと発表した。ニック・フラッソ投手をメジャー出場前提の40人枠に登録した。32歳のグラスノーは5月6日（同7日）の敵地・アストロズ戦で腰を痛め、2回の投球練習中に緊急降板。8日（同9日）にIL入りが発表された。今回の60日間ILへの移行によって、7月14日（同15日）のオールスター戦前後の復帰を目指すこととなった。27歳