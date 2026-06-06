江頭2:50が国立競技場にゲストで登場お笑い芸人でYouTuberの江頭2:50が6月6日、MUFGスタジアム（国立競技場）で行われる明治安田J1百年構想リーグ・プレーオフ第2戦のFC東京とセレッソ大阪の一戦にゲスト出場。ピッチレベルに登場し、お馴染みの黒タイツ姿でスタジアムを爆走した。江頭2:50はFC東京の「国立最終熱戦応援パフォーマンス」として今季の最終戦に参戦した。ピッチレベルから登場すると、FC東京サポーターの前まで