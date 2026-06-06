開催：2026.6.6 会場：ブッシュ・スタジアム 結果：[カージナルス] 10 - 3 [レッズ] MLBの試合が6日に行われ、ブッシュ・スタジアムでカージナルスとレッズが対戦した。 カージナルスの先発投手はカイル・レーヒー、対するレッズの先発投手はブラディ・シンガーで試合は開始した。 1回表、4番 サル・スチュワート 5球目を打ってセンターへのタイムリーツーベ&#