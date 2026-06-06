「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時35分）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！今回は、引き続き土佐兄弟との「学校あるあるショート動画コラボ」のロケに潜入。未公開部分を含め、収録の様子をレポート。【動画】土佐兄弟とコラボしてバズる高校生あるあるショート動画作りリル＆キドフェノがギャルにブチキレられる！？LIL LEAGUE＆KID PHENOMENONが、学校生活の一場面を切り取った“高校生あるある”