【Summer Game Fest 2026】 6月6日6時～ 配信開始 ゲーム発表イベント「Summer Game Fest 2026」にて、SHIFT UPの新作タイトル「Stellar Blade BLOOD RAIN」が発表された。 本作は、アクションゲーム「Stellar Blade（ステラーブレイド）」の公式続編となるタイトル。今作の主人公はショートカットの美少女となるようだ。 公開されたトレーラ}