本拠地レッズ戦に「1番・左翼」で先発出場【MLB】カージナルス ー レッズ（日本時間6日・セントルイス）カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手は5日（日本時間6日）、60日間の負傷者リスト（IL）からメジャー復帰した。この日行われる本拠地のレッズ戦に「1番・左翼」で先発出場する。2023年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で日本代表の優勝に貢献したヌートバーは、昨秋に両足かかとの手術を受けて今季は開幕か