コンビ歴35年を超えた今なお、抜群の仲の良さで知られるキャイ～ン。しかし、コンビ結成前の2人は互いに強烈な印象を抱いていたようで……。

【TVer】ショートコントなのに……キャイ～ン・天野が明かした相方・ウド鈴木のピン芸人時代のネタとは？

芸人界屈指の仲良しコンビが集結した『これ余談なんですけど・・・』（ABCテレビ）。コンビのパワーバランスについて話題が及ぶと、天野ひろゆき（キャイ～ン）は「基本は1年先輩よ」と相方のウド鈴木との関係性を明かす。そんな中、ウドはコンビ結成前の出会いを振り返った。

ある日、所属事務所の若手芸人が集められた決起集会に、ウドは7時間も遅刻してしまう。集会が終わった頃に現れたウドを先輩芸人たちが「遅すぎるよ」とイジるが、天野だけは何も言わずにウドの前を通り過ぎ帰っていったのだという。

それが印象的だったとウドは明かしたが、一方の天野はそのときのウドのペイズリー柄のシャツに白のスラックスという出で立ちを見て、「ヤバい人が入ってきたと思った」と明かすと「本当に怖かったの」と述懐した。

その後ウドは、2回目に天野と会った際には「めっちゃ面白いっすね」とピン芸を褒められたそうだが、3回目に会ったときは2回目と態度がガラリと変わり「ウーロン茶買ってきてくれよ」と使い走りを頼まれたという。ウドは会うたびに人格が違う天野のことが「東京に出てきて一番怖かった」と明かした。

かまいたち山内は、ウドのピン芸人時代の芸に興味津々。どんなネタをやっていたのか天野に尋ねたところ、天野は「ウド鈴木のショートコント！って言って、1本が15分ある」と笑う。さらに「15分やった後、『続きまして』って言ったときは全員倒れた」とエピソードを明かし、スタジオに笑いが起こっていた。

なお、キャイ～ンのコンビ結成秘話は6月3日に放送されたトークバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」（ABCテレビ）で明かされた。

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