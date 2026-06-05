BE:FIRSTが、6月5日(金)20時02分より「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」にて、「BMSG FES’25」のライブ映像全7曲をプレミア公開した。6月13日(土)に開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の開催を祝して、6月5日(金)〜7日(日)の3日間「YouTube Music Weekend: MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition」が開催される。今回、「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」の最優秀ダンス＆ボーカル楽曲