古巣メディアへの不満を爆発させた翌日、主砲を待っていたDFAパドレスのニック・カステヤノス外野手が3日（日本時間4日）、事実上の戦力外（DFA）となった。古巣であるフィリーズの地元メディアを批判し、ファンを激怒させていた中での通告。問題発言と成績不振が招いた結末に「本当にくだらないヤツ」と、SNS上で辛辣な声が殺到している。DFAの前日2日（同3日）のフィリーズ戦前、記者の取材に対応したカステヤノスの発言がフ