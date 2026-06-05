山形県鶴岡市では庄内三大祭りの一つ大山犬祭りがきょう行われ、神輿や山車行列が地域を練り歩きました。 【写真を見る】庄内三大祭りの一つ「大山犬祭り」開催時代衣装の子どもたちが練り歩く高さ5メートル超の山車が魅了！（山形・鶴岡市） 庄内三大祭りの一つの大山犬祭りは鶴岡市大山地区で３００年以上続く椙尾神社の例大祭です。 犬祭りの犬は、昔地区の神社の裏山に住み着いていた化け物を退治したとされる「