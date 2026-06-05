6回無失点で6勝目＆1試合5出塁の大暴れ上を見続ける“目線”の高さに驚くしかなかった。ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。右手中指から出血しながら、6回無失点の好投で6勝目を挙げ、打っては3安打2四球で5出塁と大暴れを見せた。試合後、大谷が口にした貪欲な“言葉”に、日本のファンから称賛の声が沸き起こっている。4四球と制球に苦しんだ