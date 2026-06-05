建築家・石上純也さんが設計した文化センター跡地での新ホール整備計画をテーマにした展示会が、県の意向で中止になった問題で後藤田知事が6月5日、報道陣の取材に応じました。この問題は、徳島市万代ふ頭の第一倉庫で開かれる予定だった文化センター跡地での新ホール整備計画をテーマにした展示会が、「県有地での開催はふさわしくない」とする県の意向で中止になったものです。ホール