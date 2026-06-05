５日午後１時２５分頃、富山県魚津市大海寺野の北陸自動車道下り線の滑川インターチェンジ（ＩＣ）―魚津ＩＣ間で、工事終了後に走行車線の規制解除の作業にあたっていた男性作業員２人と、工事用車両２台に大型トラックが突っ込んだ。この事故で作業員１人が死亡し、もう１人が意識不明の重体。トラックの５０歳代の男性運転手も救急搬送されたが、意識はあるという。現場は魚津ＩＣから南に約５００メートルの場所。事故の影