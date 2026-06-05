共産党の志位和夫中央議長が2026年6月4日、Xを更新し、国旗損壊罪をめぐる疑問をつづった。「憲法違反の立法に断固反対する！」志位氏は「殺人罪は何を守る？→『命を守る』」「窃盗罪は何を守る？→『財産を守る』」「外国旗損壊罪は何を守る？→『外交上の国益を守る』」と主張。「それでは国旗損壊罪は何を守る？」との問いを提示し、「守るべき利益を明示できない。立法事実もない。結局、国民の思想、言論の自由を侵害するこ