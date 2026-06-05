新潟市内の弁当店によるSNS上の「弁当200個の当日キャンセル」との投稿が、話題を呼んでいる。2日、店主がXに投稿した内容によれば、5月29日に受け渡し予定だった合計200個の弁当が、2件の注文者によって無断でキャンセルされた。客とは連絡が取れなくなり、最後には着信を拒否されたという。 この投稿は3000件を超えるコメントを集め、同情や憤りの声など、大きな反響を生んでいる。 このようなケースで、弁当店の主人