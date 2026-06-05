ジェイソン・ステイサムがジェイソン・ステイサムを演じる、ジェイソン・ステイサム映画『ジェイソン・ステイサムが俺のバイクを盗んだ（原題：Jason Statham Stole My Bike）』が、2027年8月6日に米国で劇場公開されることがわかった。米が報じている。 本作は、2026年6月の第1週から本撮影が開始されたとのこと。ストーリーは明かされていないが、ステイサムが演じる本人役は、『SPY／スパイ』（2015）で見せたCIA