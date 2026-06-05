ジェイソン・ステイサムがジェイソン・ステイサムを演じる、ジェイソン・ステイサム映画『ジェイソン・ステイサムが俺のバイクを盗んだ（原題：Jason Statham Stole My Bike）』が、2027年8月6日に米国で劇場公開されることがわかった。米が報じている。

本作は、2026年6月の第1週から本撮影が開始されたとのこと。ストーリーは明かされていないが、ステイサムが演じる本人役は、『SPY／スパイ』（2015）で見せたCIAエージェント役を彷彿とさせるものだという。なお、ステイサムが本人役を演じるのは初めて。

監督は『ブレット・トレイン』（2022）『フォールガイ』（2024）のデヴィッド・リーチが務めており。ステイサムとは『ワイルド・スピード／スーパーコンボ』（2019）以来のタッグ。脚本はドラマ版「スクール・オブ・ロック」（2016-2018）のアリソン・フリエルが執筆し、原案には同作のスコット・チェーノフもクレジットされている。

プロデューサーにはステイサムのほか、リーチとビジネスパートナーのケリー・マコーミック、Black Bearのジョン・フリードバーグ、Beryllium Entertainmentのメレディス・バーグとイーサン・アーウィンが名を連ねる。製作総指揮はFifth SeasonとTangoが担当する。

ステイサムは本作のほか、2026年8月米国公開予定の犯罪スリラー『Mutiny（原題）』や、2027年公開予定の『ビーキーパー』続編なども控える。盟友ガイ・リッチー監督との再タッグ作『Viva La Madness（原題）』は最近撮影を完了したということだ。

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