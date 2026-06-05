FC東京は5日、MF東慶悟(35)が今季限りで契約満了になると発表した。東は大宮アルディージャ所属時にロンドンオリンピックに出場し、翌2013年にFC東京へ完全移籍。19年からは10番を背負っている。ただ、今季は1試合の出場にとどまっていた。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました!みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll N