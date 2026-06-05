FC東京の10番MF東慶悟が契約満了…14年間在籍「みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』そのもの」
FC東京は5日、MF東慶悟(35)が今季限りで契約満了になると発表した。
東は大宮アルディージャ所属時にロンドンオリンピックに出場し、翌2013年にFC東京へ完全移籍。19年からは10番を背負っている。ただ、今季は1試合の出場にとどまっていた。
クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました!みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』そのものでした。大好きなクラブで14シーズンもプレーできたこと、そしてこのクラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出です!本当に感謝しかありません!」
「クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。このクラブの成功をこれからも心より願っています!またどこかでお会いできることを楽しみにしてます!」
東は大宮アルディージャ所属時にロンドンオリンピックに出場し、翌2013年にFC東京へ完全移籍。19年からは10番を背負っている。ただ、今季は1試合の出場にとどまっていた。
クラブを通じて以下のようにコメントしている。
「14年間サポートしていただき、そして応援していただき本当にありがとうございました!みなさんの応援は、自分にとってまさに『You’ll Never Walk Alone』そのものでした。大好きなクラブで14シーズンもプレーできたこと、そしてこのクラブの歴史に携われたことは自分にとってかけがえのない思い出です!本当に感謝しかありません!」
「クラブに関わるすべてのみなさん、そしてファン・サポーターのみなさん、本当にありがとうございました。このクラブの成功をこれからも心より願っています!またどこかでお会いできることを楽しみにしてます!」