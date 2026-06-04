子どもの独立や定年を迎え、会社員人生の総決算として振り込まれる「退職金」。しかし、60歳からの5年間は、激減する収入に合わせて家計を絞り込まなければいけない期間です。それなのに、環境が変わったストレスから、なぜかお財布の紐を大解放してしまうと……？ 誰もが陥りかねない「退職金ハイ」と「プライド崩壊」が招く、深刻な事態を見ていきましょう。

都内の機械メーカーで部長職まで登り詰めた田口さん（60歳）。定年退職の日、通帳に振り込まれた「約1,500万円」の数字を見たときには、思わずこみ上げるものがあったといいます。

「長年の努力の総決算だ。自分でも、本当によくやったと思う。あと5年、年金を受け取るまで、もうひと踏ん張りしよう」

こうして同じ会社で継続雇用での勤務がスタート。気持ちを切り替えたつもりではいました。しかし、田口さんを待ち受けていたのは、想像を超えた屈辱の日々でした。

田口さんのデスクはオフィスの隅へと移され、営業マンとして抱えていたクライアントもすべて引き継ぎ、補佐役に。自分の部下だった社員が上司になり、上から目線で仕事を頼まれる……そんな毎日に一変したのです。

継続雇用への切り替えを機に、田口さんの給与は現役時代の半分近く、額面で450万円ほどに減っていました。残っている住宅ローン（修繕積立金や管理費込みで月11万円）と、夫婦2人の生活費（月18〜19万円）を合わせれば、手取り収入の大半が消える状況でした。

つまり、5年間を贅沢せずに暮らしていれば、退職金1,500万円に手をつけずに65歳を迎えられたはずのギリギリのバランスでした。

惨めさを忘れるために重ねた出費、そして…

しかし、田口さんの心は真逆に振れていました。会社での惨めさを忘れるため、休日はゴルフ三昧。車を買い替え、妻には100万円を超える旅行をプレゼント。子どもや孫にも、援助を惜しみません。「あなた、ありがとう」「お父さん、助かる」……そんな言葉が、田口さんの荒んだ心を満たしました。

「通帳にはまだ1,000万円以上ある。問題ない」

そう自分に言い聞かせ、毎月の赤字を退職金口座から補填し続けました。妻には、「退職金は自分が頑張った会社員人生の証。俺に管理させてくれ」と、口座に触らせることはなかったといいます。

そして、継続雇用4年目の冬。あんなに喜んだ退職金1,500万円でしたが、すでに残高は300万円を切っていました。退職金以外に貯めていた貯金といえば、500万円ほど。かつて子どもの教育資金（2人とも私立理系）がかかったこともあり、それが限界だったのです。

来年には65歳になり、継続雇用契約も終了、年金生活になります。年金見込み額は月17万円ほど（妻は2年遅れで月10万円ほどの見込み）。しかし、住宅ローンの完済は68歳。妻が年金をもらうまでの2年間は、月17万円の収入に対して住居関連費だけで11万円が消えるという、絶望的な資金繰りになることが予想されます。

「65歳でリタイアなんて、夢のまた夢だ……。なんで、もっとお金を大切に使わなかったのか」

65歳以降に再就職やアルバイトを探す場合も、少ない収入、年下からの命令……そうした環境は、多くの場合避けられないでしょう。家計を引き締めるべきときに緩めてしまった結果、田口さんは「大嫌いな環境で働く期間」を、自らの手で伸ばすことになってしまったのです。

なぜ「収入激減」の時期に、お金を大解放してしまうのか

再雇用制度の普及、年金受給が始まる65歳までの生活資金の確保などの理由から、いまや60歳で退職する人は少数派です。総務省「労働力調査」を見ると、男性の場合、就業者の割合は60〜64歳で84.4％に上り、65〜69歳でも61.6％と半数以上が働いています。

同じ会社で継続雇用で働く人が多い中、なぜか退職金を短期間で溶かしてしまうケース――そこには「心の防衛本能」が関係しています。

まずは、会社での喪失感をお金で埋めようとすること。肩書を失う「役職定年」や「継続雇用（再雇用）」は、男性に想像以上に大きな精神的ダメージを与えます。その心の穴を埋め、プライドを保つために、人はお金を使ってしまうのです。

そして、「立場が変わっても、まだ現役」という錯覚です。完全にリタイアして無職になれば、誰でも恐怖から財布の紐を締めます。しかし、継続雇用で毎月給与明細をもらっているうちは、現役の延長線上にいるような錯覚が抜けきりません。それゆえ「減ったとはいえ、まだ収入はある」「少し足りない分は退職金から出せばいい」というドンブリ勘定になりがちなのです。

本来、60歳から65歳までの5年間は、人生において家計を絞り込む“リハーサル期間”です。激減する収入、残っている住宅ローン、退職翌年に押し寄せる重い税金や社会保険料。これらに対応するため、支出を厳しく抑えるべき時期です。

それが、退職金という「人生最大の貯金残高」を手にした高揚感と、職場でのストレス発散が重なることで、最悪のタイミングでの「大解放」を招いてしまうことがあるのです。

元・部長のプライドより守るべきもの

60歳以降の会社員生活で本当に守るべきなのは、「元・部長のプライド」ではなく、「65歳以降の自分たちのリアルな生活」です。通帳の1,500万円は、現役時代を走り抜いたご褒美（ボーナス）ではなく、これから先の長い人生を生き抜くための「最後の防衛資金」に他なりません。

60歳を迎えるタイミングで、これまでの現役時代の自分を一度綺麗にリセットできるか。会社の人間関係の「引き算」と同時に、家計の「引き算」をスタートできるか。その覚悟の有無が、65歳以降に訪れる「本当のリタイア生活」の明暗を分けるのです。