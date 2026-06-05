1100台を超えるロードスターと2600名を超えるオーナーが参加

高原の初夏と呼ぶような気持ちの良い天候に恵まれた2026年5月31日、軽井沢の駅前にある軽井沢プリンスホテルスキー場駐車場にて「軽井沢ミーティング2026」が開催されました。

これは、マツダの「ロードスター」のオーナーが主催する国内最大級のオーナーズ・ミーティングで、今年も3倍近い抽選を突破した、約1100台のロードスターと、約2650名のオーナーさんたちが、全国だけでなく、香港やオーストラリアなど海外からも駆け付けました。

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そんな今年のイベントでは、マツダから3つのニュースと、ロードスター誕生40周年に向けた1つのアイデアが明かされたのです。

新色と特別仕様車と一部改良という3つのニュース

マツダからのニュースは、「新色」「特別仕様車」「一部改良」という3つのニュースです。

「新色」とは4代目ロードスター初となるグリーンのボディカラーです。「ジンクグリーンメタリック」と命名された色は、工業用下地塗料「ジンククロメートプライマー」から着想を得たもの。ブルーマイカを約50％配合するなど青みが強く、匠塗と呼ばれる技術を使い、マット感とハイライト感を両立させています。見る角度や明るさによって、印象が変わるのが特徴です。ロードスターのデザイナーである岩内義人氏は、「クールで格好良い、令和のグリーンです」と説明しました。

「特別仕様車」は、今回のイベントでアンヴェールされた車両そのものです。「今は名称や価格、発売時期は明かせません。でも、ディーラーに行けば教えてくれます。ぜひ、ディーラーに足を運んでください」とロードスターの主査である齋藤茂樹氏は説明します。

つまり、新色ジンクグリーンメタリックをボディカラーとし、復活させたシルバーの幌、ピアノブラックのホイール、シルバーに塗られたブレンボのブレーキという外装と、シルバーとブラックを効果的に配置した、いぶし銀のような内装の組み合わせの特別仕様車が、近く発表されるというわけです。

また、この特別仕様車には、いくつかの改良が施されていますが、それは他のロードスター全体にも及ぶとか。つまり、現行ロードスター登場11年目の一部改良が近く実施されるというのです。

「一部改良」の内容は、強化された騒音規制への対応と、ビルシュタイン・ダンパーのセッティング見直しです。騒音規制対応のため、エンジンの改良と、マフラーの容量アップ（1.5リッターに2リッター用のサイレンサーを使用など）、ロードノイズを抑えるタイヤの改良が行われています。室内で2〜3でデシベル相当のノイズ低減になっているそうです。

ビルシュタイン・ダンパーの見直しは、従来の「柔らかいバネ＋減衰の強いダンパー」から「硬いバネ＋減衰の弱いダンパー」という方向変換です。これにより齋藤主査は「令和のスポーツカーのお手本」という軽快な走りを実現するとか。非常に楽しみな改良です。

ちなみに車高調正式のビルシュタインは従来のままなので、変更は「RS」グレードに限られるようです。

誕生40周年に向けた「ロードスター100名道」

もうひとつの発表は、ロードスターの主査である齋藤氏の提案です。2029年にロードスターは、初代誕生から40周年を迎えます。

それに向けたアイデアとして、「ロードスター100名道」を定めようというもの。全国にあるロードスターで走って楽しい道を募集し、100か所を“名道”と選出するのです。

さらに2028年に「ロードスター100名道」を発表して、40周年となる2029年にユーザーに走ってもらい、その年中にコンプリートしたら、素晴らしい商品をプレゼントしたいというのです。

ちなみに、道を選ぶのは齋藤主査。「ユーザーとも交流しながら、日本中回ってゆきます。日本のカーライフの世直しをしていきます。日本旅行一緒に行きましょう！」と走る気満々です。

ただし、「これはプライベートじゃできません。今から出張費を交渉します」とか。つまり、まだアイデア状態で、会社からはＯＫは出ていないよう。もしかすると企画が認められない可能性もあります。無事に企画が通ることを祈るばかり。マツダのロードスター関連の動向に注目です。