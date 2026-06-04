5月、金沢市に住む男性に対して現金を脅し取ろうとしたとして、長野県の指定暴力団幹部の男が逮捕されました。警察の調べに対し、男は容疑を否認しています。恐喝未遂の疑いで逮捕されたのは、長野県松本市の指定暴力団「山口組」弘道会傘下組織の47歳の幹部の男です。警察によりますと、この容疑者は5月20日、金沢市に住む男性に対して電話。「借りるんでしょ2500万、みんなで巻き込んで話しますか」などと脅迫して、現金を脅し取