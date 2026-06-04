W杯で着用するユニホームが決定サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の開幕が迫る中、国際サッカー連盟（FIFA）がグループリーグで着用するユニホームを発表。日本代表は3戦全てで青色のホームユニホームを着用することが決まった。米メディアから「大成功を収めた」と注目されていた白色のアウェー用は残念ながら出番なし。ファンからは落胆と、決勝トーナメントでの着用を期待する声が上がっている。FIFAは、グループステー