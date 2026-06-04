6月3日未明に最接近した台風6号の影響で、徳島市の漁港に大量のごみが流れ着き、漁師が漁に出られなくなっています。（記者）「津田の漁港に来ています。見て下さい、台風6号の影響で大量のごみや流木が漁港に流れ着いています」台風6号の影響で、徳島市の津田漁港には大量の流木などが流れ込みました。漁協関係者によりますと、ここまでの量は今回が初めてで、船が出せなくなっています。（漁業関係者）「ここまでは初めてやな、