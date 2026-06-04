開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、「エマノン」シリーズのセールが実施されている。 本作は、梶尾真治氏の小説を鶴田謙二氏がマンガ化したSF作品。「地球に生命が発生してから今までの全ての記憶」を持った少女・エマノンの旅を描く。 現在Kindleストアでは、第1作となる「おもいでエマノン」が77円、「さすらいエマノン」以降の3作品で1,000ポイント近い還元を受けること