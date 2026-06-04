総合格闘技で日本人選手として初めて吉田秀彦に土をつけた菊田早苗（左）【連載・1993年の格闘技ビッグバン！】第60回立ち技格闘技の雄、K-1。世界のMMA（総合格闘技）をリードするUFC。UWF系から本格的なMMAに発展したパンクラス。これらはすべて1993年にスタートした。後の爆発的なブームへとつながるこの時代、格闘技界では何が起きていたのか――。前回につづき、「寝技世界一決定戦」アブダビ・コンバットで優勝し、パンクラ