»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ÎÌ£Êý¡ª¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¸å¤Î¥»¥ì¥Ê¤Ï1¡Á2¥ö·î¤Û¤É¤ÇÇ¼¼Ö¤¬²ÄÇ½2026Ç¯2·î12Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢Æü»º¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥»¥ì¥Ê¡×¡£ºÇ¿·¤ÎÇ¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Æü»º¥»¥ì¥Ê¤Ï¡¢¼Â¤Ï1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Åö»þ¡¢¡Ö¥Ð¥Í¥Ã¥È¥»¥ì¥Ê¡×¤Î¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1994Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¾¤¬¥»¥ì¥Ê¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ë¤¤