JR東日本は、台風6号の接近に伴い、在来線特急列車をあす6月3日の朝から運休する。6月2日午後4時半現在、全区間運休が決定しているのは、成田エクスプレス1〜36号、ひたち7〜30号、ときわ64号、「あずさ」1・3・4・8・9・12・13・16・17・18・21・22・25・26・29・30・34号、かいじ2・6・7・10・11・14・15・19・20・23・24・27・28・31・32・70号、富士周遊3・7・11・15・32・36・44・48号、わかしお1〜21号、さざなみ1〜7号、し