開催：2026.6.2 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 9 - 10 [タイガース] MLBの試合が2日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとタイガースが対戦した。 レイズの先発投手はグリフィン・ジャックス、対するタイガースの先発投手はタイ・マッデンで試合は開始した。 1回表、4番 ライリー・グリーン 5球目を打ってライトへのタイムリーツ&#12