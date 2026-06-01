日本酒「獺祭」で知られる株式会社「獺祭」は、再来年（2028年）6月の稼働を目指し本社がある岩国市周東町獺越に新たな蔵を整備します。獺越にある本社蔵とニューヨークにある蔵に続き3か所目の製造拠点となります。獺祭によりますと新たな蔵は地上5階、地下3階建てで延べ床面積は9,330平方メートル。設備投資額は98億4300万円で、今月（6月）下旬に着工予定です。新たな蔵では社内で技術の高い蔵人30人が主に「