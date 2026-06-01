ジャイアンツのチャップマンが地元紙に語ったジャイアンツのマット・チャップマン内野手が今季極度の不振に陥り、ファンから心ない誹謗中傷を受けている。2024年9月に6年総額1億5100万ドル（約240億8000万円）の大型契約を結んだ主力選手だが、チームの低迷とともに非難の的となり、家族への脅迫など苦しい胸の内を明かした。地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」のスーザン・スラッサー記者は31日（日本時間6月1日）、「チ