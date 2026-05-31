マンチェスター・シティに所属するFWアーリング・ハーランドが、チャンピオンズリーグ決勝直後に投稿した1枚の写真が話題を集めている。チャンピオンズリーグ決勝では、アーセナルがPK戦の末に敗戦。すると試合終了からわずか30分ほど後に、ハーランドは自身のSNSに友人たちとのセルフィー写真を投稿。写真の中でマンチェスター・シティFWは満面の笑みを浮かべており、そのタイミングからファンの間では「アーセナル敗戦への反応で