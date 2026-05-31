アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「理想の彼女」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。【1〜5位】男性100人が答えた「理想の彼女」《外見・雰囲気》TOP回答を見る！「理想の彼女」の条件とは？調査は4月6日、成人男性100人を対象に、インターネットリサーチで実施。まず、「『理想の彼女』に最も求める要素は何ですか？」と質問すると